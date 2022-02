A Prefeitura Municipal de Paraty, através do prefeito Luciano Vidal, realizou um Convênio/Termo de Parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), por meio do Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT).

Visando o aperfeiçoamento da Segurança Pública, essa parceria objetiva também que registros de ocorrências policiais nos crimes de menor potencial ofensivo sejam confeccionados por guardas municipais habilitados, por meio de tablets com programa específico. O Serviço de Ocorrência Virtual (SOVI) será o aplicativo instalado nos equipamentos manuseados por guardas municipais da cidade. De acordo com a PMP, a população será beneficiada com a agilidade de confecção do registro policial virtual pela GM de Paraty, o que também reduzirá o movimento na delegacia de polícia.

Foto: Divulgação