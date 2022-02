Um homem, de 25 anos, foi preso na quinta-feira (dia 3) por suspeita de torturar a própria filha, de apenas três, em Miguel Pereira. De acordo com as investigações, a menina teve o braço quebrado pelo pai no último sábado (dia 29), porém só foi levada para o hospital na segunda-feira (dia 31), dois dias depois. A criança sofreu uma fratura grave, precisou passar por cirurgia, mas seu estado de saúde ainda não foi informado.

A Polícia foi acionada após os médicos constatarem, na unidade médica, que a menina estava com diversos hematomas e desconfiarem de maus-tratos. O Conselho Tutelar também foi chamado e a menina admitiu apanhar do pai. Ela disse ainda que o homem também costuma agredir a companheira. A conduta da mulher será apurada, uma vez que a polícia acredita que haja omissão de sua parte nas agressões contra a menina.

O pai da menor foi localizado no bairro Arcádia e conduzido à 96ª DP (Miguel Pereira). Ele deve responder pelo crime de tortura e será encaminhado para o presídio de Volta Redonda ainda nesta sexta-feira (dia 4).