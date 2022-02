Adilson Alves Leal, de 42 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (dia 7) dentro de sua própria casa, na Rua José Coutinho de Carvalho, no bairro São Francisco de Assis, em Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Militar, a esposa da vítima informou que um suspeito bateu na porta da residência dizendo ser da polícia. Posteriormente, ele invadiu a casa, tirou o homem do quarto e o levou até a sala, onde efetuou os disparos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os agentes recolheram, no imóvel, 11 cartuchos deflagrados, 14 munições intactas e um carregador de pistola. O caso foi registrado na 90ª DP e a Polícia Civil tenta identificar o suspeito de ter praticado o crime.