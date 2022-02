Um jovem de 21 anos, identificado como “Gustavinho”, trocou tiros com a Polícia Militar durante uma perseguição com carro no início da madrugada deste sábado (dia 5), em Itatiaia. De acordo com informações da PM, a companheira dele e uma criança de um ano, estavam no carro durante a ação.

O caso aconteceu no bairro Nova Conquista. A polícia foi até o endereço verificar denúncias de que o jovem, que está foragido por homicídio, estaria passando pelo bairro em um carro.

O veículo foi identificado e os PMs deram ordem de parada. O motorista encostou o carro, mas quando os agentes foram fazer a abordagem, Gustavinho deu marcha à ré no carro. A PM informou ainda que o jovem atirou contra os agentes e houve confronto.

Na fuga, o jovem bateu em dois muros e o carro parou. Em seguida, ele desceu do veículo e, segundo a polícia, jogou a criança no chão e conseguiu fugir. A companheira dele, que está grávida, foi abordada pelos policiais ainda dentro do carro.

A criança, que não teve a idade informada, foi atendida na Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Resende. Já a companheira de Gustavinho foi levada ao Hospital Municipal de Itatiaia, onde passou por exames, já que estava muito nervosa. Na delegacia de Itatiaia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio dos policiais. O Citroën foi apreendido.

Foto: Polícia Militar