Uma mulher, cuja idade não foi informada, foi morta a facadas pelo companheiro nesse domingo (dia 6), em Angra dos Reis. A vítima, identificada como Kelly Amorim, estava na casa de um conhecido, na Rua Jaqueira, no Frade, junto com o marido e com seu bebê, de apenas dois meses.

De acordo com o dono da casa, o casal estava bebendo e começou a discutir, até que o homem pegou uma faca e golpeou a mulher na frente da criança. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima acabou não resistindo e morreu no local. Já o suspeito fugiu em seguida.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e a Polícia Civil tenta localizar o assassino.