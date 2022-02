Um homem, de 41 anos, identificado como Fábio do Carmo Rodrigues, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (dia 9), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Servidão Bem-Te-Vi, no Morro da Conquista.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher de Fábio disse, em depoimento, que teve sua casa invadida por dois homens por volta das 4h30. Eles teriam arrastado Fábio para fora do imóvel e efetuado os disparos que mataram a vítima.

Uma testemunha chegou a ver parte da ação, mas foi ordenada pelos suspeitos a voltar pra casa. Um deles, inclusive, teria atirado em sua direção.

O caso foi registrado na 93ª DP e a Polícia tenta identificar e localizar os suspeitos.