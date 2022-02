Três pessoas foram detidas nessa terça-feira (dia 8) e grande quantidade de drogas apreendidas no bairro Frade, em Angra dos Reis. O fato ocorreu na Rua Francisco de Souza, para onde policiais militares se dirigiram após receberem informações sobre o tráfico de drogas na região.

Ao chegarem no local, os agentes observaram um suspeito saindo de um imóvel com uma sacola na mão. Nela havia 62 pinos contendo pó branco. Uma outra pessoa suspeita foi abordada posteriormente, admitiu ter entregue o material para o primeiro rapaz e acrescentou que estaria guardando outras cargas em sua residência. No imóvel, os agentes encontraram, ainda, 52 tiras de maconha pequena e 179 tiras de maconha de R$ 50. Foi apontado, ainda, um terceiro suspeito, acusado de ser o dono da droga. Ele foi chamado à casa e levado, junto com os demais, para a 166ª DP para apreciação dos fatos.

Foto: Divulgação