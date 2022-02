Policiais civis da 91ª DP (Valença) e da 92ª DP (Rio das Flores) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 11), um homem por tráfico de drogas e associação para tráfico. Na ocasião, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por fatos análogos aos mesmos crimes. Com eles, foram apreendidos dez sacolés de maconha e doze pinos de cocaína, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

Segundo as equipes, a dupla foi detida após denúncia de que homens da cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense do Rio, estava em uma casa, no bairro Água Fria, em Valença, tentando fortalecer a facção criminosa que atua na localidade. Em diligências à residência, os agentes encontraram o material entorpecente em posse dos infratores.

De acordo com os agentes, as prisões ocorreram durante ação de combate ao tráfico de drogas na região, a fim de evitar que organizações criminosas se fortaleçam