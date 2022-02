O município de Volta Redonda recebe, na quarta-feira (dia 16), a partir das 9h, no Clube Comercial, o Encontro para o Desenvolvimento Regional promovido pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento aconteceria nesta terça (dia 15), mas foi adiado.

O evento tem como objetivo debater vocações, oportunidades, investimentos, gargalos, e desafios, e estabelecer uma agenda para o desenvolvimento da região do Médio-Paraíba. Participam, prefeituras, secretarias, empresas, associações e lideranças dos municípios de Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Resende, Valença, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Rio Claro.

Durante o evento, será realizada Rodada de Negócios do CompraRJ, com 8 grandes empresas compradoras – Arcelor Mittal, Fundação CSN, Unimed VR, Grupo Mor, Ibrame, Unifoa, Grupo Seb e Unifaa – Centro Universitário De Valença – e os setores de compras das 12 prefeituras presentes no evento. Além disso, será realizada a oficina Panorama do Desenvolvimento Regional.

“Terceira maior economia do estado, com um diversificado parque industrial, a Região Médio Paraíba é, cada vez mais, opção de novos investimentos destinados ao território fluminense. O setor automotivo da região reúne mais de 3 mil estabelecimentos, entre grandes montadoras como Volkswagen, Stellantis, Nissan e Jaguar Land Rover, e fornecedores de peças e oficinas mecânicas, responsáveis por mais de 30 mil empregos diretos e qualificados”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico Vinicius Farah.

Este é o sexto Encontro para o Desenvolvimento Regional realizado pela secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico. Desde novembro foram realizados, com muito sucesso, eventos nos municípios de Itaboraí, Macaé, Teresópolis, Armação dos Búzios e Nova Friburgo, reunindo mais de 1.800 participantes de 37 municípios, realizando mais de 700 reuniões entre mais de 70 grandes compradoras e 300 fornecedores fluminenses, e gerando perspectiva de geração de R$ 44 milhões em negócios.