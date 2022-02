Morreu, na madrugada desta terça-feira (dia 15), aos 81 anos, Arnaldo Jabor, vítima de um AVC no mês de dezembro. Jornalista, cineasta e cronista, Arnaldo Jabor estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A família informou que a causa da morte foram complicações do AVC.

Arnaldo Jabor teve sua extensa carreira dedicada ao cinema, à literatura e ao jornalismo. Dirigiu sete longas, dois curtas e dois documentários. Também foi conhecido por retratar questões políticas e sociais do Brasil. Ele deixa três filhos, João Pedro, Carolina e Juliana.

Jabor terá velórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo na primeira cidade uma cerimônia restrita a família e amigos. Nesta quarta-feira (dia 16), o corpo segue para o Rio e será velado no Museu de Arte Moderna (MAM), a partir das 13h, aberto ao público. Posteriormente, o corpo será cremado.

Foto: Reprodução