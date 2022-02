O governador Cláudio Castro está em Petrópolis, onde participou de uma reunião em que foram definidas as primeiras ações do Governo do Estado após o forte temporal na cidade da Região Serrana Fluminense. Na manhã desta quarta-feira (dia 16), por volta de 6h, os maquinários das secretarias de Infraestrutura e Obras, das Cidades, do Ambiente e de Agricultura, além de equipamentos usados pela Cedae, seguirão rumo ao município para ajudar na limpeza das ruas e vias atingidas pelas chuvas de terça (dia 15).



Participaram da reunião na noite desta terça-feira os secretários da Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro; de Infraestrutura e Obras, Max Lemos; e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal. Cláudio Castro estava, ainda, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado André Ceciliano.

Divulgação / Governo do Estado