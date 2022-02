O governador Cláudio Castro (PL) está em Petrópolis acompanhando os trabalhos de socorro e definindo ações após o temporal que atingiu a cidade, causando mortes, inundações e deslizamentos. Com isso, Castro cancelou toda agenda que cumpriria no Sul do Rio de Janeiro ao longo desta semana.

Terça-feira (dia 15), o governador chegou a visitar as cidades de Valença e Barra Mansa, onde anunciou investimentos. Ao todo, a agenda aconteceria em 10 municípios da região e agora serão remarcadas novas datas.

A Prefeitura de Volta Redonda divulgou nota na manhã desta quarta-feira (dia 16), lamentando a tragédia e informando sobre o adiamento da agenda com o governador Cláudio Castro, programada para hoje. De acordo com o comunicado, uma nova data será informada posteriormente. O Fórum de Desenvolvimento Econômico está mantido, às 9h, no Clube Comercial.

Em nota, o governo municipal anunciou que a Defesa Civil e a secretaria de Ação Comunitária (Smac) estão em contato com a prefeitura da cidade serrana, para ajudar como for possível e dentro do que for preciso.

Outros cancelamentos

Também em solidariedade aos desabrigados de Petrópolis, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves (Republicanos), suspendeu as ações que ocorreria no Royal Sport Club, na tarde de hoje. O governador Cláudio Castro assinaria o termo de cooperação técnica e lançamento das ações do Segurança Presente.

De acordo com comunicado da Prefeitura, as datas serão remarcadas tão logo todo esse momento seja sanado, e a cidade de Petrópolis, recuperada.

A Prefeitura de Piraí também comunicou o cancelamento de evento que aconteceria na noite de quinta-feira (dia 17), na Câmara Municipal.

Já são 35 o número de mortes confirmadas pela Defesa Civil de Petrópolis, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Região Serrana. Segundo o órgão, em apenas seis horas choveu mais que o previsto para um mês inteiro.

Foto: Felipe Vieira e Chico de Assis (PMBM)