A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 17) a operação Quadro Negro com objetivo de desarticular organização criminosa envolvida em desvio de verbas destinadas à educação pública na Universidade Federal Fluminense – UFF.

Na ação de hoje, cerca de 20 policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, sendo dois em Niterói e dois na cidade do Rio de Janeiro.

A investigação, iniciada em 2015, identificou desvio de verbas na ordem de R$ 3,7 milhões em contratações emergenciais e ordinárias entre a UFF e uma grande empresa de terceirização de mão de obra no período de 2011 a 2015.

A fraude ocorria na contratação da empresa e a cada pagamento pela execução do contrato eram feitos pagamentos a um instituto ou uma empresa de consultoria de propriedade e controle de um professor e servidor da UFF que utilizava um contrato de prestação de serviço fictício de consultoria para justificar os recebimentos.

Parte dos pagamentos recebidos pelo servidor através de seu instituto e sua empresa de consultoria eram, então, repassados a um outro servidor da UFF diretamente ou por meio de seus familiares. Esse servidor – beneficiário final do desvio de verba – era o responsável pelos trâmites relacionados a abertura do processo de escolha da empresa (licitação ou contratação emergencial), sua seleção e posterior execução do contrato administrativo incluindo sua fiscalização, ao longo de vários anos.

A operação busca ainda identificar se os desvios de verba destinados à educação pública federal continuaram após o ano de 2015.

São investigados crimes de licitação, peculato (desvio de verba), organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da Operação QUADRO NEGRO faz referência ao equipamento usado pelos professores passarem as matérias em salas de aula.

Divulgação PF