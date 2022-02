A Policia Civil deflagrou operação contra o tráfico de drogas e prendeu seis pessoas na manhã desta quinta-feira (dia 24), em Angra dos Reis. A ação, que conta com 25 agentes, está sendo realizada em vários bairros da cidade e visa cumprir 16 mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. Entre os presos, está o gerente do tráfico na região do Bracuhy.

De acordo com as investigações, os alvos da operação possuem envolvimento com o tráfico de drogas na principal facção criminosa de Angra dos Reis e vínculo com traficantes das comunidades do Jacarezinho e do Complexo do Alemão, no Rio.

Foto: Divulgação Polícia Civil