Um recente estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que o empreendedorismo feminino no Brasil apresentou sinais de recuperação no último trimestre do ano passado, após sofrer retração a partir dos primeiros meses da pandemia. Em Barra Mansa, exemplos de mulheres que transformam histórias não faltam. Elas estão presentes nas grandes empresas, na política, na administração pública, nos tribunais, nos campos de futebol e, sobretudo, na luta por respeito e igualmente. Nesta terça-feira, 8 de março – Dia Internacional da Mulher, a CDL Barra Mansa lembra os desafios enfrentados pelo público feminino e homenageia sua equipe de colaboradoras que conduz a entidade diariamente no setor administrativo e comercial.

“Hoje parabenizamos também a todas as mulheres que assumem, cada vez mais, papeis significativos dentro das organizações empresas e junto aos seus negócios. A presença feminina é destaque em muitas lojas do comércio varejista – seja como empresária, seja como comerciária – e na linha de frente de instituições, como a CDL Barra Mansa”, pontuou o presidente da entidade, Leonardo dos Santos.

Há muitos anos, a CDL Barra Mansa também tem, em sua mão de obra, uma equipe formada por mulheres. Mulheres que ingressaram na entidade há 25 anos e que, até hoje, estão na ativa e levando seu conhecimento de conduzir os trabalhos.

Aucenir Torres, gerente executiva da entidade, é uma delas e há mais de 20 anos atua na CDL Barra Mansa. “Agradeço imensamente a toda essa equipe a qual trabalhamos juntas por tantos anos. São profissionais e mulheres que, além de se dedicarem às suas vidas pessoais junto às famílias, fazem pela CDL um trabalho de excelência e dedicação. Agradeço à CDL pela confiança de colocar em nossas mãos a oportunidade de buscarmos sempre algo a mais ao associado em prol do desenvolvimento de nossa cidade”, destacou Aucenir.

Para Leonardo, essa é uma das características femininas no mercado de trabalho: elas têm a habilidade em realizar multitarefas. “Com isso, elas conseguem atender às mais diversas demandas de seu dia a dia com excelência, tomarem decisões com maior assertividade e rapidez, além de conseguirem resolver os problemas que lhes cercam, mesmo com tudo isso acontecendo ao seu redor. Elas ouvem na essência e, com isso, conseguem entender melhor as demandas e buscam soluções assertivas e práticas também. São flexíveis, comprometidas, participativas e buscam enxergar o todo em um ambiente de trabalho. Como exemplo, conseguem preparar uma reunião de trabalho, ao mesmo tempo em que pensam no lanchinho para todos”, comenta o presidente.

A CDL Barra Mansa conta 13 mulheres em seu quadro de colaboradores. Mulheres que atuam no setor de gerência, administrativo, financeiro, comercial e de atendimento junto ao consumidor e associado. “Elas cuidam de cada parte da entidade que, há 59 anos, tem como foco ser a casa do lojista. O empresário que busca por ajuda em seu negócio, que tira dúvidas, que precisa de orientação sobre serviços de proteção às vendas, capacitação, eventos que envolvem o setor varejista, benefícios que – através da CDL – ele poderá ter para sua empresa e sua família – enfim, todo esse contato, todas as explicações, todo o passo a passo, toda solução e convite, tudo é feito por elas”, acrescenta Leonardo que, em nome da entidade, agradece imensamente a competência – interligada a todas essas e tantas outras características aqui descritas – dessa equipe que, por tantos anos, com sua força, transforma a história de muitas pessoas. “Nosso muito obrigado! Parabéns e Feliz Dia da Mulher!”.