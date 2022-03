Um homem foi morto a tiros, na madrugada de segunda-feira (dia 14), no município de Itatiaia. Trata-se de Lucas Caetano Tufolo, de 39 anos, assassinado na Vila de Maromba. De acordo com a ocorrência registrada na delegacia da cidade, policiais militares foram acionados para averiguar a informação de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida. Eles ouviram alguns moradores que disseram que ouviram os tiros, mas não tinham informações sobre nenhum suspeito do crime.