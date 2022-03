Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (dia 15) durante uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que praticava furtos por meio de fraudes em estabelecimentos comerciais nas cidades de Resende, Volta Redonda e na capital. Na mesma ação, realizada pela 89ª DP (Resende), foram apreendidos sete carros, além de celulares, anotações e extratos bancários.

De acordo com as investigações, a quadrilha, composta por cerca de 36 integrantes, utilizava mulheres para simular compras em estabelecimentos comerciais e trocar as máquinas de cartão dessas lojas por outras. O líder da organização criminosa está preso.

Segundo a Polícia Civil, esta foi apenas a primeira fase da Operação “Professor”, mesmo nome que o ‘comandante’ do grupo se autodenomina.