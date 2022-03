O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, revogou o decreto que obrigava a utilização do uso de máscaras em locais abertos e fechados em Barra do Piraí. O documento foi assinado na segunda (dia 14), e tornou-se válida após publicação no Diário Oficial Eletrônico Extra, na manhã desta terça (dia 15). Com o novo documento, deixa de ser obrigatória a utilização de máscara facial de proteção em quaisquer locais públicos ou privados, abertos ou fechados, mantendo-se a obrigatoriedade apenas em estabelecimentos da rede pública e privada de saúde, como hospitais, unidades de saúde, clínicas médicas, postos de saúde e laboratórios de exames; e em ambulâncias e veículos de transporte de pacientes.

De acordo com Mario Esteves, toda e qualquer determinação adotada por ele foi tomada após consultas técnicas ao Grupo de Trabalho Intersetorial contra a Covid-19 (GTI), que também possui dados estatísticos amparados em instituições, como a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e a Vigilância Epidemiológica Estadual. O prefeito ainda lembrou que as orientações devem constar no Plano Municipal para Flexibilização na Retomada da Economia, balizados nos indicadores oficiais que indicam a classificação do risco do município de Barra do Piraí.

“Dois anos atrás, em março de 2020, fechávamos os locais de aglomerações, como bares e restaurantes. Começava uma saga do medo, que enfrentamos por longos meses. A Covid 19 nos assustava e nos proporcionava desafios, na saúde e na economia. Perdemos vidas e, sobretudo a serenidade, por desconhecer a ação desse terrível mal. A ciência foi rápida, quanto a ação do novo coronavírus. Depois desse período, sabemos que vamos conviver com um novo desafio, diário, que é o combate à Covid. Agora, após a vacina e as restrições, podemos flexibilizar. É uma conquista, um passo por vez”, aponta Mario.

O chefe do Executivo frisa que as determinações no Decreto Municipal possuem prazos. Mario lembrou que ficam prorrogadas até o dia 29 de março, e, tendo que refazer e retomar a utilização de novas medidas, um novo documento será redigido. “A Covid-19 não acabou. Portanto, a mais preciosa ação é a vacinação. Em seguida, perceber o próprio organismo, com as medidas de distanciamento e isolamento caso apresentem sintomas dessa doença. Estaremos atentos aos números, aos dados, principalmente se chegarmos, novamente, ao comprometimento de 50% da taxa de ocupação hospitalar específica para a doença”, aponta.

Mario Esteves finaliza, lembrando que, para o ingresso em bares, restaurantes, academias, clubes, natação ou em qualquer evento é facultativo aos estabelecimentos exigir a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19, com no mínimo duas doses ou a apresentação de exame PCR negativo de até 72 horas ou teste antígeno das últimas 24 horas.

Foto: Divulgação