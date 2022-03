Como toda história de sucesso, esta começa com o grande amor entre a circense Floripes Portugal e Antonio Carvalho, na cidade de Raiva, distrito de Coimbra, em Portugal. Era o início da família Portugal com o destino de fazer espetáculos, encantar plateias onde quer que fossem. Escolheram o Brasil, em 1990, para fazer vida independente. O Circo cresceu, prosperou, e se modernizou. Tem uma carreta, exclusiva, para seu grande camarim com fantasias luxuosas, plumas e outra carreta com duas toneladas de som e iluminação, a percorrer todo o país, mudando a produção dos espetáculos todo o ano. E, somente retornando a uma mesma cidade mais ou menos cinco anos depois, sempre com um novo espetáculo.

Pela primeira vez em Volta Redonda, o Circo Estoril estreia nesta quinta-feira, dia 17, no estacionamento do Shopping Park Sul, prometendo encantar famílias e surpreender todo o público. Com uma sessão diária, de terça a sexta-feira, às 20h; e duas sessões aos sábados e domingos, às 17h e às 20h, o Circo Estoril possui três opções de ingressos. O Popular custa R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); a Plateia possui valores de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira); enquanto o setor VIP é vendido por R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira), com vendas antecipadas pelo site www.sympla.com.br.

Atualmente, o Circo Estoril apresenta atrações inéditas no Brasil, entre elas o incrível Homem Bala, atirado a mais de 15 metros de altura, uma atração criada nos EUA. Direto das telas dos cinemas, o charmoso Camaro Amarelo se transforma em um robô em pleno palco, apresentando um verdadeiro espetáculo. Além dessas atrações, estão também os últimos ganhadores do Festival Mundial de Circo em Las Vegas e o Globo da Morte.

Fotos: Divulgação