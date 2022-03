Um helicóptero da Petrobras fez um pouso forçado na baía de Camamu, na região do baixo-sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (dia 16). De acordo com as primeiras informações, um tripulante morreu e outras 12 pessoas foram resgatadas com ferimentos leves. Ainda não se sabe a identidade da vítima fatal e nem se ele era colaborador da estatal ou prestador de serviços de empresa terceirizada.

O resgate dos tripulantes foi feito por duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). As vítimas foram levadas para o Hospital Cárdio Pulmonar.

As causas para o pouso forçado ainda não foram identificadas, mas a Petrobrás se pronunciou momentos após o acidente e disse que será formada uma comissão para apurar o ocorrido.

Foto: Divulgação