O prazo para as inscrições para o concurso público realizado pela Eletronuclear, empresa de energia nuclear da Eletrobras, em Angra dos Reis, termina nesta segunda-feira (dia 21). Há vagas para cargos de nível médio operacional e superior, com salários que variam entre R$ 3.653,06 e R$ 7.382,28. Segundo a companhia, o certame visa complementar o quadro de pessoal, levando em conta a demanda de mão de obra necessária para Angra 3, cujas obras serão retomadas em breve.

As inscrições podem ser feitas através do site da Fundação Cesgranrio. As taxas custam R$ 100 para cargos de nível médio operacional e R$ 150 para oportunidades de nível superior. Há, ainda, vagas destinadas à pessoas portadoras de deficiência e que se autodeclararem pretas ou pardas. O cargo especialista em segurança de área protegida de nuclear terá uma etapa adicional de capacitação física, de caráter eliminatório.

Foto: Divulgação