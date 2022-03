Um grave acidente ocorrido neste domingo (dia 20) deixou duas pessoas mortas e uma criança ferida na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle da direção do carro e batido em uma árvore, na altura do KM 251, próximo ao bairro Itaorna.

As vítimas fatais eram um homem e uma mulher, de 26 e 25 anos, respectivamente. Já a criança, de sete anos, foi socorrida e levada para o Hospital da Praia Brava. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Foto: Divulgação PRF