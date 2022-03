Uma ação conjunta entre policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), policiais militares do 10º BPM e guardas municipais de Barra do Piraí realizam, na manhã desta quinta-feira (dia 24), a operação Integração, cujo objetivo é cumprir seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Nessa fase da operação não há prisões, porém a finalidade das diligências é reunir materiais de prova para investigações da delegacia de Barra do Piraí, que investiga uma quadrilha que pratica roubos e homicídios em toda a região.