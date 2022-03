Acontece nesse final de semana na Serrinha do Alambari, em Resende, a formação de uma escola livre, rural e transdisciplinar. O encontro, nos dias 25, 26 e 27 de março, reunirá personalidades para definir o propósito, a metodologia e o plano de negócios da Silo Escola, com previsão para inaugurar no início de 2023. Entre as personalidades estão o ex-secretário no Ministério da Cultura da Colômbia, Moisés Medrano, a jornalista e professora da FIOCRUZ, Carla Almeida, e o jornalista da revista Piauí, Bernardo Esteves.

Elaborado em 2021, o projeto Silo Escola visa a formação do sujeito com conhecimento e consciência cidadã. Uma escola livre, rural e transdisciplinar, criada para oferecer cursos de formação e oficinas de imersão para adultos, jovens e crianças, contando também com um laboratório escola que oferece experiências e desenvolvimento humano, trabalhando com arte, ciência, tecnologia e agroecologia. O encontro contará com a mediação de Lívia Araújo, profissional com extensa experiência de mediação no meio corporativo, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais da Silo – Arte e Latitude Rural.

A Silo é uma organização criada em 2017 dedicada a pesquisa e experimentação. Sua sede está localizada no antigo cassino na Serrinha do Alambari, em Resende. Entre tantos projetos da Silo esse final de semana acontece o encontro que transformará o antigo cassino da floresta em Silo Escola. O encontro tem o objetivo de construir um conjunto de diretrizes para guiar as práticas da Silo Escola como escola não formal.



“A Silo existe porque o mundo mudou, acreditamos ser preciso transformar a percepção e criar estratégias de ação para garantir que haja de fato o futuro”, afirma Cinthia Mendonça, Diretora da Silo. A organização é formada por uma equipe de mulheres que cria e difunde arte, ciência, tecnologia e agroecologia em zonas rurais e periféricas de preservação ambiental. Na silo acontece experiências imersivas e práticas transdisciplinaridades gratuitas.

A Silo – Arte e Latitude Rural acredita que a educação popular é importante porque reconhece as condições da vida, atua a partir da realidade, promove e organiza redes de apoio social que, neste momento, são fundamentais. A educação popular se fortalece como movimento e política púbica ao reconhecer os saberes das classes populares e construção democrática e compartilhada do conhecimento.

O evento é uma atividade interna da Silo e seguirá todos os protocolos de segurança sanitária.

