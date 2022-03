Agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal flagraram, na noite de quarta-feira (dia 23), um caminhoneiro, de 46 anos, dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O fato ocorreu durante ação de fiscalização e combate ao crime realizada no km 318 da BR-116.

Os policiais abordaram um caminhão com placa de Guarulhos (SP) e, ao ser verificada a documentação do condutor, foi constatado que o mesmo estava com o direito de dirigir suspenso desde dezembro de 2021, caracterizando crime de trânsito de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cabe ressaltar que violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é passível de pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa no valor de R$ 880,41. Por isso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o caminhoneiro se comprometeu a comparecer em juízo quando for intimado. Ele foi liberado para responder em liberdade. Já o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.

Foto: Divulgação PRF