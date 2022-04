A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (dia 12), dois homens com armas e drogas no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma pistola com 10 munições intactas, 340 sacolés de cocaína, 89 trouxinhas de maconha, 18 frascos de loló e um rádio comunicador.

Em ronda, uma guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas) se deparou com um grupo em atitude suspeita. Apenas os dois homens foram alcançados.

Foto: Polícia Militar