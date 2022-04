O Volta Redonda segue se reforçando para a sequência da temporada 2022. A diretoria tricolor anunciou nesta terça-feira (dia 12) a contratação do atacante Igor Bolt, de 21 anos, que foi um dos grandes destaques do Resende na campanha do Campeonato Carioca deste ano, que terminou com o título da Taça Rio.

O novo reforço tricolor chega por empréstimo até o final do ano. A expectativa é que ele esteja regularizado e à disposição do técnico Rogério Corrêa para a próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Resende, Igor Bolt também já defendeu o São Bento-SP e o Grêmio Prudente-SP. No Estadual deste ano, o atacante disputou 14 jogos, marcando três gols.

“A expectativa é muito boa! Estou vindo de um grande Estadual, conquistei a Taça Rio pelo Resende, e agora chego para motivado para fazer um grande campeonato e ajudar o Volta Redonda a conquistar os seus objetivos. Sou um jogador de velocidade, técnica e a torcida pode esperar muita disposição e garra dentro de campo”, destacou.

O presidente Flávio Horta falou sobre a chegada do atacante. “O Igor é um jogador de muita qualidade, fez um excelente Estadual pelo Resende, inclusive, sendo o melhor em campo em diversas partidas. Com certeza é um grande reforço para o nosso sistema ofensivo. Agradecer ao atleta, o seu staff e ao Resende, por acreditarem no nosso projeto e escolherem o Volta Redonda. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos”, afirmou.

Empréstimo

O Volta Redonda acertou o empréstimo por quatro meses do volante Evertton, de 18 anos, para o Flamengo.

Na negociação, ficou acordado que o clube carioca terá opção de compra de até 70% dos direitos do atleta até o fim do empréstimo.