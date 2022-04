O corpo de um homem foi encontrado no início da noite dessa segunda-feira (dia 25), no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Trata-se de Diego Ramos, de 34 anos, desaparecido desde a noite do último sábado (dia 23), na cidade de Barra Mansa.

Segundo testemunhas, o homem teria escorregado e caído no rio. O fato ocorreu próximo à Ponte dos Arcos, que liga o Centro ao bairro Ano Bom.

Desde o ocorrido, o Corpo de Bombeiros realizava buscas pelas margens do rio, inclusive com o auxílio de uma embarcação e de mergulhadores do Corpo de Bombeiros que vieram do Rio de Janeiro.

O corpo de Diego foi removido para o Instituto Médico Legal, em Três Poços.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros