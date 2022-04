Um incêndio no galpão de embalagens e componentes foi registrado na noite desta segunda-feira (dia 25) no interior da Usina Presente Vargas, fábrica da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. Segundo a empresa, não haviam funcionários na área no momento em que ocorreu o fato.

O local do incêndio fica na altura do bairro Aterrado e relativamente distante da área produtiva da Usina. A Folha do Aço apurou que no galpão são armazenados material de embalagem de bobinas, como papelão, plástico e madeira, componentes altamente inflamáveis, contribuindo para as pequenas explosões ouvidas e a formação da densa nuvem escura de fumaça que cobriu parte da fábrica.

Em nota, a CSN informou que o incêndio atingiu um galpão de embalagens e componentes na Usina de Volta Redonda. Não haviam colaboradores no galpão, que fica localizado distante da área produtiva. As causas serão apuradas.