A Prefeitura de Barra Mansa irá apoiar diversas ações pelo Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. A edição do ‘Domingão de Compras’, que acontecerá neste fim de semana, nas Avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano, no Centro, terá atividades especiais promovidas pela Casa do Trabalhador – órgão vinculado ao Governo do Estado. Entre elas, a abertura de carteira digital, entrada no seguro-desemprego e orientações para se destacar profissionalmente.

“Também vamos oferecer diversos tipos de serviços, como a abertura do MEI (Microempreendedor Individual), orientações de como fazer um currículo atrativo e de se comportar em uma entrevista, além de cadastrar currículos de quem está à procura de emprego e destacar vagas disponíveis. Os moradores estão convidados a visitar nossa tenda no Domingão de Compras e quem se cadastrar no aplicativo da Casa do Trabalhador participará de sorteios de cursos, aulas em academia, vale-compras e diversos outros benefícios”, destaca a coordenadora da unidade, localizada no pátio da Prefeitura, Taciana Ribeiro.

Festa do Trabalhador

Já o bairro Vista Alegre, vai sediar a tradicional Festa do Trabalhador, na Praça Antônio Ferreira, entre sexta-feira, 29 de abril, e domingo, 1° de maio. O evento é organizado e realizado pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa, com o apoio da Fundação Cultura e da prefeitura na parte operacional das estruturas e equipamentos, controle de tráfego e manutenção urbana do entorno.

A programação deste ano será a seguinte:

29/04 (Sexta-feira)

18h: Românticos do Vale

18h30: Os Canaense

19h: Chico Silva e Montenegro

19h30: Ademir e Chico Leite

20h: Gilberto Valente

21h30: Desfile – Nativa Modas

23h30: Jô e Samuel e Filhos



30/04 (Sábado)

15h: Nonô dos canarinhos

18h: Saudade e Saudoso

19h: João Luís e Roselito

19h30: Geneci, Márcio e Adão Coelhinho

20h: Paranaense e Sônia e Silva

21h: Os Bravos do Forró (Juninho)

23h: Os Clandestinos



1°/05 (Domingo)

8h: Terço dos Homens

9h: Missa Sertaneja

11h: Feijoada

14h: Show de Prêmios

17h: Leandro e Alessandro

17h30: Gilles

18h: Santos Souza

18h30: Alto Monte e Messias

19h: Amorim e Amaral

19h30: Irmãos Vieira

20h: Tião Goiano e Odilon

22h: Art Show – Gonzaga



