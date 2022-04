Um caminhão que transportava uma carga de biscoitos tombou no fim da manhã desta quinta-feira (dia 28), na Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu na altura do km 222 da Rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, um homem de 60 anos, foi socorrido para o Hospital Flávio Leal.

Ainda segundo a PRF, a pista ficou parcialmente interditada e o tráfego de veículos está fluindo pela faixa da direita. As equipes estão no local aguardando a remoção do veículo e a liberação total da via.

Os agentes da PRF, junto com policiais militares do 10° BPM, evitaram que a carga fosse saqueada. Cabe lembrar que a apropriação de algo que não te pertence é considerado crime previsto no art. 169 do Código Penal e o infrator pode cumprir pena de um mês a um ano de prisão ou pagamento de multa.

Foto: Divulgação