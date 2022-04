Um ato de vandalismo contra o Parque Fluvial do Médio Paraíba resultou em um prejuízo de R$119 mil aos cofres públicos em Pinheiral. Foram furtados 970 metros de cabos de iluminação, destruídos 50 conectores, 13 luminárias de LED e uma caixa de disjuntores.

A ação dos vândalos deixou parte da área de lazer no escuro, entretanto, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos trabalharam rápido e a iluminação foi restabelecida um dia após o furto.

O parque é uma área de lazer com foco na preservação ambiental e proteção da margem do Rio Paraíba do Sul. Com pistas de caminhadas, campos de futebol e quadras de vôlei e futsal o parque é uma excelente alternativa para as famílias que desejam se divertir.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, os cabos furtados utilizados na iluminação do Parque Fluvial são feitos de fios de cobre que são comercializados em esquema lucrativo ilegal, o que pode ter motivado o furto, já que o material é vendido a quilo para os ferros-velhos.

“Pela terceira vez o Parque Fluvial foi alvo de vandalismo o que nos deixa muito entristecidos e um grande prejuízo aos cofres públicos. Parte da área de lazer ficou no escuro, o que prejudicou a população que já tem por hábito realizar caminhadas e levar crianças para pedalarem e se divertirem no local. Nossas equipes agiram com agilidade para tentar minimizar o impacto causado pelo furto”, disse.

Foto: Divulgação