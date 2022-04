Foi identificado como Jarlan Davi da Silva Corrêa, de 20 anos, o jovem assassinado na quinta-feira (dia 28), no Retiro. Ele morava no bairro Açude I e era irmão do pedreiro Alison da Silva Corrêa, de 23 anos que, em outubro do ano passado, foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico durante uma operação da Polícia Civil.

Alison foi preso após ser confundido com o irmão, que tinha apelido de Zeca, e ser acusado de trocar mensagens com criminosos. Jarlan, inclusive, registrou duas declarações em cartório e procurou o Ministério Público para inocentar o irmão.

Com a mobilização de familiares e amigos, Alison conseguiu o relaxamento da prisão e deixou o sistema prisional depois de 34 dias.

O corpo de Jarlan foi encontrado coberto por um pano, atrás do depósito do Supermercado Royal. De início, ele não foi identificado, pois estava sem documentos. A perícia da Polícia Civil verificou que ele levou tiros na cabeça. O corpo dele foi sepultado na manhã desta sexta-feira (dia 29), no Retiro.

