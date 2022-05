O presidente do Grupo Aceplan, Mauro Campos, junto aos gestores, Bernardo Mascarenhas, Maíra Mascarenhas e os arquitetos, Pedro Lopes e André Aguiar, estiveram em reunião com o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e secretários nesta segunda-feira (dia 2). O encontro aconteceu para apresentar oficialmente o projeto do primeiro empreendimento do grupo no município, com a construção de mais de 190 apartamentos. Estiveram presentes o secretário de meio ambiente, Vinícius Azevedo, o secretário municipal de planejamento urbano, Eros Santos, o secretário de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação, Bruno Paciello e o deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro.

O empresário Mauro Campos, comentou sobre a receptividade do município para a chegada do grupo. “Fomos super bem recebidos pelo prefeito, Rodrigo Drable, sua equipe, secretários e tivemos a oportunidade de conhecer o deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro, super atencioso e acolhedor com a chegada da Aceplan em Barra Mansa. Na reunião trocamos ideias de forma muito transparente e ouvimos também sugestões de um governo muito participativo, ágil e preocupado com a cidade. Com essa agilidade e competência, já demos entrada no projeto que apresentamos”.

Mauro Campos também falou da expectativa com o primeiro empreendimento da Aceplan no município. “Será muito especial essa experiência de estarmos em Barra mansa, o nosso primeiro empreendimento, mas já temos outro projeto em outro bairro. Somos convidados há muitos anos, mas dessa vez chegamos para ficar. Enfim, estamos chegando em Barra Mansa super bem acolhidos e estamos muito felizes. Agradecemos a todos os envolvidos, a população do município que muito nos incentivou para esse investimento, ao prefeito, Rodrigo Drable e os secretários do governo, temos certeza de que o povo de Barra Mansa vai agradecer por receber esse projeto fantástico com mais de 190 apartamentos. Será uma honra para nós do Grupo Aceplan estarmos em Barra Mansa”, explicou o empresário.

O grupo Aceplan, fundado em Volta Redonda, segue visando a expansão de suas atividades na região Sul Fluminense, investindo cada vez mais em novas áreas, gerando impostos e valorizando a população por meio da geração de empregos e a realização da moradia própria.

A prática de aquisição de terras fortalece o landbank do grupo, ou seja, um banco de terras para incorporação imobiliária. Recentemente, o grupo também adquiriu um novo terreno em Volta Redonda, dois em Barra Mansa e outro em Resende, em áreas estratégicas. Esse investimento em terras para incorporação imobiliária é realizado de forma estratégica, com a intenção de curto e médio prazo manter o ritmo acelerado de novos lançamentos imobiliários, além de estar alinhada com os objetivos da empresa e necessidades do mercado.

