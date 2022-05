Para fomentar campanhas de utilidade pública e de prestação de serviços pelo novo canal de divulgação, com debates e entrevistas, a Prefeitura de Barra do Piraí lançou o PodCast Barra do Piraí, o primeiro entre as prefeituras do Sul Fluminense. A primeira edição aconteceu durante a festa do Dia do Trabalhador e a próxima está marcada para domingo (dia 15), na Parada da Diversidade, quando a proposta será discutir a inclusão em todos os sentidos.

O pontapé foi dado com o cantor Anderson Freire, na noite de sexta, 29 de abril. A bancada, mediada pelo diretor de Eventos da prefeitura, o jornalista Frank Tavares, contava ainda com o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, idealizador da proposta. Os estúdios estão localizados na Secretaria de Comunicação Social, no Centro barrense. Para a chefe da pasta, América Tereza do Nascimento, a iniciativa vem ao encontro dos avanços em comunicação mundial.

“Este estilo é o advento da Secretaria de Comunicação Social em algo direto. Claro que propostas assim já existiam no rádio e, posteriormente, na televisão. Mas, aliando com as redes sociais, é uma possibilidade de chegar mais perto da população, com curiosidades artísticas, e, mais do que isso, prestando serviços diretos aos moradores, com entrevistas, sejam descontraídas ou sérias”, aponta a secretária.

Mario Esteves apontou os benefícios da nova ferramenta de comunicação, acreditando ser possível avançar em pontos importantes. O prefeito relembrou que a Comunicação Social ainda poderá usar trechos em suas redes sociais, como forma de engajamento e de difusão das informações. Relembrou também que a Prefeitura de Barra do Piraí aderiu, recentemente, ao famoso aplicativo “Tik Tok”, também como meio de divulgação.

“As atividades da prefeitura estão em todas as principais redes sociais do mundo. Eu estava assistindo a um dos podcastas quando vi o potencial de chegada de informações por este canal. E acredito que foi um ‘tiro certo’, onde quem ganha é a transparência pública; a população só tende a ganhar com mais uma oportunidade de ficar por dentro. E os projetos pilotos na Festa do Trabalhador se encaixaram legal. Veremos os próximos”, acredita o prefeito.

As redes sociais disponíveis para o acesso ao PodCast Barra do Piraí são o YouTube (Prefeitura de Barra do Piraí) e Facebook (pmbpoficial). Além da entrevista com Anderson Freire, participaram do programa Liomar, vocalista do “Pique Novo”; Uan e Chorão, líderes de “Os Travessos”; e Mr Dan, do grupo “Ah!MrDan”.

