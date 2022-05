A Prefeitura de Porto Real inaugurou, na segunda-feira (dia 9), a sala que abrigará as aulas do Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), e do governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o governo municipal. O evento aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social Direitos Humanos e Habitação.

O objetivo do Programa é oferecer aos adolescentes oportunidade de inserção qualificada no mercado de trabalho, através de articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas. Com um treinamento prévio, o PTPA acompanha o adolescente no trabalho até que complete 18 anos. A coordenadora da UERJ, Tatiane Alves, destacou a funcionalidade e a beleza da área da sede da Assistência Social e disse ter se encantado com o entusiamo da equipe da Secretaria. “É uma alegria participar da inauguração desta unidade, uma das 25 existentes no Estado, que realmente significa transformação na vida das pessoas e da sociedade”, disse Tatiane.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Sá, agradeceu a parceria e destacou a grande relevância do funcionamento do Programa no município. “Ele vai realizar transformações nas vidas dos adolescentes, apontando um caminho e sendo auxiliar para o alcance das oportunidades”, explicou a secretaria, destacando que serão atendidos adolescentes de 15 e 16 anos.

Segundo o deputado estadual Pedro Brazão, a parceria é uma grande conquista. “O projeto visa beneficiar os adolescentes, trabalho que a FIA vem realizando brilhantemente em diversos municípios do Estado. Meu gabinete está de portas abertas para o prefeito e para o município de Porto Real”, declarou Brazão

O prefeito Alexandre Serfiotis frisou ser uma honra receber uma unidade do PTPA, de suma importância no apoio aos adolescentes, sendo mais uma opção para ocupação do tempo ocioso com a chance de realizar transformação positiva impactando na vida da família. “Quero destacar que não fazemos nada sozinhos e que a união é primordial para que alcancemos nossos objetivos de realmente promover ações que possam melhorar a vida das pessoas, nossa prioridade têm que ser os cidadãos portorrealenses”, afirmou Serfiotis.

O chefe do Executivo ainda agradeceu a parceria do governador Cláudio Castro, a UERJ, a FIA, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. “Agradeço ao governador Cláudio Castro, que tem olhado significativamente para o interior do Estado, à Câmara Municipal, os secretários, destacando que parcerias, trabalho em conjunto e união, são fundamentais para que nossa cidade volte a crescer e ser novamente uma referência nos Estado do Rio de Janeiro”, concluiu o prefeito.

Também participaram do evento o diretor de Departamento Pessoal da FIA, Rafael Fróes, a diretora Financeira da FIA, Cintia Fife, Rafael Macedo, gerente do PTPA, a coordenadora Pedagógica da FIA, Vitória Neves, a presidente da FIA, Fernanda Lessa e secretários municipais.

Foto: Divulgação