O Volta Redonda apresentou mais um reforço para a sequência da temporada 2022. O meia-atacante Matheus Alessandro, de 25 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Boavista e estava na Ponte Preta, chega por empréstimo até o final da temporada.

O novo reforço tricolor já está treinando com a equipe e a expectativa é que ele esteja regularizado para a partida diante do Brasil de Pelotas-RS no domingo (dia 15), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

Revelado pelo Fluminense, Matheus Alessandro já defendeu o Fortaleza-CE, Botafogo-SP, Atibaia-SP, Alashkert FC, da Armênia, Boavista e Ponte Preta-SP, último clube antes de acertar com o Voltaço. “Muito feliz em estar vestindo a camisa do Volta Redonda. Sou um jogador que tem aposta no drible, um driblador, tenho um bom passe e venho para dar o meu melhor, ajudando o clube a conseguir todos os objetivos definidos para a temporada”, destacou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Matheus Alessandro. “Apesar da pouca idade, é um atleta que tem uma experiência muito grande nas Séries A e B do Brasileiro, passou por grandes clubes e tem uma qualidade enorme. Chega par atuar em uma posição de ligação no nosso time, que é um setor que estávamos buscando um reforço. Agradecer ao atleta por ter acreditado no nosso trabalho e esperamos que seja muito feliz aqui no Volta Redonda”, afirmou.

Foto: Divulgação Voltaço