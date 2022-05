A partir desta quarta-feira (dia 18), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) dá início aos serviços de remoção e estabilização de blocos e fragmentos rochosos nos três túneis do trajeto Angra dos Reis-Rio Claro. Nos locais, ocorrerão interdições nos horários de atuação, das 22h às 6h, nos dias úteis dos próximos seis meses.

As obras acontecerão durante a noite para diminuir os impactos no trânsito da região. Para a estabilização, haverá a remoção de rochas instáveis, por meio da técnica de “bate-choco”. Em seguida, será feito o grampeamento de tela na superfície rochosa da galeria e o jateamento de concreto finalizam o trabalho.

Para o secretário das Cidades, Uruan Andrade, o interior do Rio de Janeiro vive um outro momento com todo o investimento que o governador Cláudio Castro tem dispensado às diversas regiões fluminense. “Não é só uma obra de infraestrutura, é também proporcionar segurança e tranquilidade a quem trafega e, no caso da RJ-155, fortalecer o turismo no entorno”, conclui Uruan.