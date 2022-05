Na última terça-feira (dia 17), como parte de sua agenda no Rio de Janeiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, se reuniu com o secretário de Estado de Transportes, André Luiz Nahass em busca de soluções para trechos da BR-393 que impactam diretamente a região do Vale do Café.

O diretor da K-Infra, Neliton Góes, também participou da reunião que tinha entre os objetivos alinhar colaboração do Governo do Estado para a manutenção dos cerca de 1000 empregos diretos e indiretos gerados pela concessionária. “A preocupação é com a renda das familias e também com a segurança de todos que trafegam pela Rodovia Lucio Meira e precisam de asfalto de qualidade, possibilidade de atendimento em urgências e outros detalhes”, explicou Wanderson.

No encontro, a pedido do prefeito Severino Dias, também foi protocolado um ofício para que o Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Transportes, interceda pela aplicação de asfalto fresado nas estradas vicinais de Vassouras. “É muito necessário para a segurança dos trabalhadores, moradores e turistas que trafegam por elas e para o escoamento da produção agrícola”, ressaltou o secretário, que acertou com André uma visita a Vassouras para melhor conhecimento da situação da K-Infra, da importância de garantir o bom funcionamento do trecho da BR-393 e alinhamento de outros projetos em benefício do Vale do Café.

Wanderson também aproveitou a ocasião para agradecer ao secretário Nahass por ter atendido a uma solicitação feita na reunião anterior entre os dois: “Nahass intercedeu junto à ANTT para a instalação de placas de sinalização de Vassouras e Vale do Café na BR-393, que era uma reivindicação antiga”.