A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio entregaram 48 novas unidades da Carteira Nacional do Artesão, em Volta Redonda, na região turística Vale do Café, na sexta-feira (dia 20). O documento, de âmbito nacional e gratuito, reconhece a atividade como profissão e proporciona, ainda, benefícios com instituições parceiras do Programa de Artesanato Estadual do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ.

A carteira é reconhecida como documento de identidade, permite que o artesão participe de feiras nacionais e estaduais, além de garantir acesso ao microcrédito orientado produtivo, a cursos de qualificação estaduais e federais e apoio em feiras municipais.

O primeiro passo para a Carteira Nacional do Artesão é o cadastro dos profissionais junto ao Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. Além de mensurar a demanda, o método agiliza o processo para a emissão do documento nacional. O objetivo é reconhecer o artesanato local como uma atividade econômica geradora de desenvolvimento e empreendedorismo.

De posse da carteira, o artesão é reconhecido profissionalmente e aumenta as possibilidades de venda e divulgação dos seus trabalhos.

Para o subsecretário de Grandes Eventos da Setur-RJ, Marcelo Monfort, a iniciativa oferece novos horizontes a esses profissionais.

“Com a carteira, os artesãos se fortalecem, porque ganham visibilidade, geram novas oportunidades de negócios, viabilizam crédito e, consequentemente, aumentam suas rendas e movimentam a economia local”, conclui Monfort.