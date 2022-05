Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.484 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (dia 25). Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar no próximo sorteio um valor estimado em R$ 100 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 11 – 14 – 36 – 41 – 54 – 59.

A quina teve 121 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 45.019,83. Já a quadra teve 7.558 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 1.029,63.

O próximo concurso será realizado no sábado (dia 28) e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Foto: Agência Brasil