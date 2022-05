O Festival de Cinema de Vassouras terminou na noite deste domingo (dia 29), deixando um legado de sucesso, cultura e diversão para os vassourenses e turistas de todo o país. Consagrando a cidade como polo cinematográfico, o evento atraiu mais de 15 mil visitantes, reunindo no Tapete Vermelho artistas, autores e diretores, além de autoridades políticas do município e do Estado, que compareceram para prestigiar os vencedores do primeiro Festival.



O prefeito de Vassouras, Severino Dias, recebeu o Troféu Severino Sombra, junto com o presidente da Fusve, Marco Capute, pelo desempenho para garantir a realização do festival.



“Eu fico muito grato por receber esse reconhecimento. E fico muito orgulhoso de dizer que o nosso governo é um governo que investe na cultura e no turismo, fatores fundamentais para movimentar a economia e fomentar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, a qual sempre digo ser a mais bonita do Brasil!”, comentou Severino.

Ao longo da noite, atores e diretores subiram ao palco do Centro de Convenções General Sombra para receber os troféus, entregues por diversos atores como Marcos Pasquim, Vanessa Gerbelli, Ana Rosa, Adriana Birolli, entre outros. Os apresentadores da premiação, Caco Ciocler e Mayte Piragibe, entregaram o ‘Grão de Ouro’, que coroou as melhores produções artísticas exibidas durante a semana.

Também foram homenageados Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, diretores de grande prestígio no cinema nacional, os quais receberam das mãos de Carlos Vereza o Troféu Paulo José. Luiz Carlos agraciou Vassouras afirmando que esse já é o principal festival de cinema do país.

“Parabéns pela organização e pelo contato das produções com a população. Confesso que fiquei impressionado com toda a estrutura e respeito com o artista durante o Festival de Vassouras, que posso afirmar ser hoje o principal festival do país”, comentou o diretor.



Durante seu discurso, Lucy Barreto disse ter lembranças maravilhosas de Vassouras.

“Minha primeira experiência cinematográfica foi aqui em Vassouras e eu quero agradecer o convite. É uma honra para nossa família essa homenagem. É impressionante para o primeiro Festival tamanha organização. O cinema é de apaixonados, e estaremos aqui até o final das nossas vidas”, disse Lucy.

Nos intervalos da premiação a plateia ainda pôde acompanhar diversas apresentações musicais que animaram o evento, inclusive com um musical estrelado pelos diretores do festival, Bruno e Jane Saglia.

A vice-prefeita do município, Rosi Silva, reafirmou que Vassouras entrou para a história do cinema no mês de maio.

“Vassouras sempre foi palco de diversas produções da televisão e do cinema. Mas desta vez nossa cidade foi o centro das atenções para grandes produções durante oito dias. Tivemos essa oportunidade incrível de vermos uma Vassouras diferente, com grandes artistas se hospedando em nossos hotéis, prestigiando os restaurantes e deixando nossa cidade ainda mais bonita. Esse é o começo de uma história muito incrível que vamos construir”, comentou.

Foto: divulgação