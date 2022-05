Visando oferecer mais segurança e conforto aos moradores da cidade, a Prefeitura de Pinheiral está trabalhando na substituição de toda a iluminação da cidade por LED. Além de mais econômicas que as luminárias tradicionais, ter menor desgaste ambiental e vida útil mais longa, as lâmpadas LED são capazes de emitir luz de forma mais eficiente, o que torna o ambiente mais adequado para o uso da população.

A iniciativa que tem ainda como finalidade valorizar os espaços urbanos, faz parte do Programa Cidade Segura, uma iniciativa da prefeitura que aliada ao monitoramento de câmeras em breve instaladas em vários pontos da cidade vai aumentar a percepção de segurança no período noturno.

O serviço no valor de mais de R$ 300 mil está sendo realizado com recursos próprios pelas equipes da Secretaria de Serviços Públicos. A troca foi iniciada pelo bairro Parque Maíra que acabou de receber a nova iluminação na manhã desta segunda-feira, 30. No período da tarde as equipes iniciaram a substituição no bairro Palmeiras.

“É uma importante etapa muito esperada por todos nós: começamos a implantação das lâmpadas de LED em toda a cidade. O serviço está sendo inteiramente custeado pela Prefeitura de Pinheiral e vai proporcionar mais segurança e conforto à nossa população, que vai conseguir sentir a diferença também na hora de pagar as contas, já que a lâmpada de LED é muito mais econômica. Em breve toda a cidade de Pinheiral estará devidamente iluminada!”, enfatizou o prefeito.

Vale ressaltar que os prédios públicos municipais, incluindo todas as escolas da rede, já possuem iluminação LED. A substituição foi realizada em parceria com a Light.

Foto: Divulgação