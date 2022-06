Professores e outros profissionais de Medicina do UniFOA se reuniram nesta sexta e sábado (dias 3 e 4) para debater a revisão e reformulação do currículo do curso.

O encontro, realizado no campus Três Poços, foi liderado pela pedagoga e doutora curriculista Cássia Ferri, de Blumenau, Santa Catarina, e é estruturado na ideia de construção de um currículo por competências. Desde o início deste ano os encontros já vinham ocorrendo de forma remota, mensalmente, e este é o primeiro em modo presencial.

Na sexta feira, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, que é o responsável por fazer essa reformulação do currículo, com o apoio dos profissionais do SPI (Setor Pedagógico Institucional) e do PEI (Procuradoria Educacional e Institucional) reuniram-se durante todo o dia para discutir os principais eixos a serem adotados para efetivação da proposta.

O trabalho de Cássia, segundo os profissionais envolvidos, tem ajudado muito nas reflexões necessárias para as alterações do processo. “De forma mais efetiva, sua presença envolve os professores e traz essa ideia de currículo por competência pra dentro da instituição de um jeito mais organizado, mais estruturado e bem fundamentado, principalmente”, afirmou Bruna Casiraghi, responsável pelo SPI.

“Não é mais possível pensar que nós podemos formar profissionais nos nossos cursos de Medicina ou nos nossos cursos de formação que não estejam preparados para esses desafios do futuro. Então eu louvo a iniciativa do UNIFOA neste sentido, porque é muito importante que a instituição se prepare, se organize para preparar profissionais para o século vinte e um, para que estes se apropriem de conhecimentos, habilidades, atitudes e ferramentas que possibilitem um futuro com mais qualidade e que eles consigam de forma muito competente enfrentar os desafios”, afirmou Cássia.

No sábado ocorreu um novo encontro, híbrido, com todos os professores do curso para discutir e definir a implantação do currículo por competências.

O coordenador Júlio Aragão afirmou que o curso está caminhando bem, graças a este trabalho que está sendo desenvolvido pela especialista em currículos. “Nós já estabelecemos as seis principais competências do médico e com isso estamos trabalhando agora de que maneira o nosso currículo vai se comunicar com essas competências. Então, basicamente agora vamos desenvolver cada uma dessas seis grandes competências do médico”, finalizou Júlio.

Foto: Divulgação