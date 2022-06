Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, prenderam, nesta quinta-feira (dia 9), um homem pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

De acordo com informações do setor de inteligência, o preso descumpriu uma medida de afastamento comparecendo, diariamente, à casa da vítima. Em uma das ocasiões, a ex-companheira relatou que ele estaria portando uma arma de fogo. As constantes ameaças eram feitas diretamente à vítima ou através do filho do casal, de nove anos de idade.

A prisão foi realizada no Parque Mambucaba, e o autor não ofereceu resistência. Cumpridas as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, e permanece à disposição da Justiça.