O Volta Redonda venceu o Macaé de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira (dia 16), no Estádio Elcyr Resende, e conquistou a Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca A2. Pedrinho e Thomas Kayck marcaram os gols do Voltaço. Anderson Manga anotou para a equipe macaense.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço está garantido na decisão do Estadual.

O próximo compromisso do Voltaço será pela Série C diante do Floresta-CE, segunda-feira, dia 20, às 18h, no estádio Presidente Vargas.

O jogo

Propondo mais o jogo, o Volta Redonda assustou primeiro aos 17 minutos com Pedrinho, em cobrança de falta que Milton Raphael fez grande defesa.

Porém, foi o Macaé que abriu o placar com Anderson Manga, aos 21 minutos.

Atrás no marcador, o Esquadrão de Aço passou a pressionar o adversário no campo de defesa e começou a criar uma chance de gol atrás da outra. Pedrinho e Wendson pararam em duas grandes defesas de Milton Raphael, já Igor Bolt, após boa jogada individual, finalizou à esquerda do gol.

No último lance da primeira etapa, o atacante Bruno Santos teve a chance do empate, mas parou em uma defesa espetacular de Milton Raphael.

A virada do título

O técnico Rogério Corrêa fez três substituições no intervalo, colocando Mauro Gabriel, Caio Vitor e Lelê nos lugares de Marcos Júnior, Igor Bolt e Wendson, voltando com o time ainda mais ofensivo.

Com isso, a pressão do Voltaço aumentou e o empate quase veio aos nove minutos. Mauro Gabriel lançou Pedrinho, que cabeceou para grande defesa de Milton Raphael. No rebote, Ailton finalizou para outra defesa do goleiro adversário.

De tanto insistir, o empate do Volta Redonda saiu aos 30 minutos. Mauro Gabriel cruzou na área, a defesa tentou afastar e a bola sobrou livre para Pedrinho, que só empurrou para o fundo das redes, igualando o marcador.

O Esquadrão de Aço seguiu pressionando e chegou a virada aos 45 minutos. Mauro Gabriel cruzou, Lelê desviou e Thomas Kayck completou para o fundo das redes, marcando o gol do título do Volta Redonda.

Divulgação VRFC