Um acidente ocorrido no domingo (dia 19) deixou uma mulher, de 55 anos, ferida na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), em Angra dos Reis. Ela era a condutora do carro que capotou na via, no sentido Barra Mansa.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal da Japuíba.

As causas do acidente não foram informadas, porém, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, chovia muito naquele momento.

Foto: Redes Sociais