Com incentivo da Lei 6.979/2015, a empresa Noroaço vai instalar uma unidade na altura do Km 273 da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro São Silvestre, local onde antes funcionava a Expresso Sul Fluminense. A empresa está sediada na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, e atua com uma variada linha de produtos em aço para setores como agronegócio, construção civil, metalurgia, serralheria, galpões comerciais e silos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, esteve reunido na última semana com representantes da Noroaço no local onde as obras estão acontecendo. De acordo com Bruno, a expectativa é que sejam gerados de 15 a 20 empregos diretos durante a primeira fase do projeto e mais de 50 quando a empresa estiver em operação.

“A Noroaço é uma grande indústria e é com grande felicidade que a recebemos em nosso município. Barra Mansa ganha com a geração de empregos e, o mais importante, a cultura organizacional dinâmica e humanizada, e de meritocracia que transforma a qualidade dos empregos gerados na cidade”, comentou o secretário.

A Noroaço de Barra Mansa deve começar a funcionar na segunda metade do mês de julho.

Foto: Divulgação