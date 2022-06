A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove na próxima semana uma campanha em prol do Dia Nacional de Combate ao Diabetes, celebrado neste domingo (dia 26). A cidade terá diversos eventos em suas unidades de saúde (Atenção Básica) durante os dias 27 de junho e 1° de julho. O objetivo é informar os munícipes sobre como o diabetes deve ser diagnosticado precocemente e como deve ser tratado.

A secretaria de Saúde estará presente realizando ações através dos profissionais do NASF e terá a presença de diversos profissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, equipe de enfermagem, médicos, dentistas e diversos outros profissionais da unidade de saúde, com o intuito de detectar a doença e as formas de se cuidar.

A coordenadora e Nutricionista da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN), Jiliane Resende Cristino, reforçou a importância de prevenir o diabetes e os cuidados necessários para o tratamento precoce. “O DM (diabete mellitus) é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Levando a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nervos e rins. Por isso, é fundamental que a população saiba identificar precocemente para poder cuidar antes dos agravos citados”, destacou a coordenadora, que relatou também sobre os cuidados corretos e seus benefícios para a qualidade de vida.

“O tratamento correto do diabetes significa manter uma vida saudável, cuidando da alimentação, prática de atividades físicas e seguindo as orientações nutricionais e médicas” encerrou Jiliane.

Segue abaixo o cronograma com as datas e os locais onde serão realizados os eventos:

– Segunda-feira (27/06) – Unidade de Saúde do Santa Maria II

– Terça-feira (28/06) – Unidade de Saúde do Jardim Primavera

– Quarta-feira (29/06) Unidade de Saúde do Paraíso de Baixo

– Quinta-feira (30/06) Unidade de Saúde da Vila Maria I e II

Foto: Divulgação