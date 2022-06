O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, ao lado do presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Furlani, recebeu na tarde desta quarta-feira (dia 22), em seu gabinete, alunos do 4º ano da Creche Escola Favo de Mel, sediada no bairro Santa Rosa. Durante o encontro, os estudantes realizaram uma entrevista com o chefe do Executivo e do Legislativo acerca das funções e atribuições exigidas para ambos os cargos. Também participaram do encontro a vice-prefeita, Fátima Lima, e o vereador Demerson Sérgio Prado Novais (Deco).

Na oportunidade, a coordenadora pedagógica da unidade educacional, Ismaete Mota, e a professora Tânia Diniz, explicaram que tanto a visita quanto a entrevista integram o material didático utilizado pelas crianças. “Agradecemos por esse momento que, certamente ficará gravado para sempre na memória afetiva dos nossos alunos. Deixar a sala de aula e vir presencialmente à sede da Prefeitura é uma experiência ímpar, inclusive, alguns pais relataram a expectativa dos filhos sobre o evento de hoje. Alguns nem conseguiram dormir direito”.

O representante de turma Arthur Biajones agradeceu ao prefeito e ao presidente da Câmara por recebê-los com carinho e atenção. Na sequência, foi realizada uma série de questionamentos direcionados à saúde, educação e a transparência no serviço público.

Perguntado sobre as maiores conquistas obtidas durante a sua gestão, o prefeito respondeu: “A realização de projetos, que até então, eram sonhos, como o pátio de manobras e os avanços na área da Saúde, entre eles a reforma e construção de novos postos nos bairros”.

Rodrigo Drable ainda ponderou que dentre os obstáculos enfrentados os destaques ficam para as mudanças de conceitos e o rompimento de paradigmas. Disse do enorme prazer em interagir com os alunos que, com idade entre 8 e 10 anos, já apresentam interesse pelo projeto político-administrativo do município.

O presidente do Legislativo, Luiz Furlani, respondeu sobre o número de cadeiras na Câmara. “Somos 19 vereadores, sendo o mais antigo o José Marques, que está em seu sétimo mandato”.

Fátima Lima disse da sua felicidade em encontrar com os alunos. “Eu também sou professora, e cada vez que temos a chance de receber vocês aqui no Centro Administrativo, percebemos que o que aprendem é repassado aos familiares e amigos. Conhecer sobre o funcionamento institucional da Prefeitura é muito importante”, concluiu.

Ao final do encontro, o prefeito foi presenteado com um globo terrestre, com esfera giratória.

Foto: Divulgação